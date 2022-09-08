Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

08.09.2022 17:12
Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Karahan (34) idaresindeki 31 VA 345 plakalı otomobil, Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında, Erkut Gün'ün (35) kullandığı 51 AB 168 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Karahan ile eşi Hatice Nur (33), kızları Seval Nisa (10), Medine Nisa (5), babası Metin (63) ve annesi Seval Karahan (55) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Nur Karahan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karahan ailesinin, Amasya'da vatani görevini yapan sürücünün kardeşinin yemin törenine katılmak üzere Adana'dan yola çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hüseyin Karahan, Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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