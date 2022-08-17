Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 4 yaralı

17.08.2022 18:57
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 4 yaralı

Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Karaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. (54) yönetimindeki 42 PV 325 plakalı BMC marka kamyon Karataş köyüne dönmek için manevra yaptığı esnada Aksaray istikametinden gelen Hüzeyfe S. (25) yönetimindeki 68 HA 927 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kamile Y. (25) ve Rümeysa Y. (19) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, UMKE ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Hüzeyfe S., araçta yolcu olarak bulunan Kamile Y. ile Rümeysa Y. 'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 4 yaralı - Son Dakika
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