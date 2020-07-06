Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler? Tunahan İn (21) idaresindeki 68 AAH 019 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 DK 536 plakalı minibüs, Gülağaç ilçesi girişinde çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü İn ile otomobildeki Yüksel Miray Yiğit (1), Fadimana Dal (49), Kamil Yiğit (26), Rabia Yiğit (19), Hatice Naz Dal (10) ve Fatma Yiğit (1) yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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