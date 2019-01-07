Aksaray'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Polis Ağır Yaralı
1 saat önce
- Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 polis ağır yaralıAKSARAY - Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.
- Aksaray
'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 polis ağır yaralı
AKSARAY - Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray- Ankara
karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Hüseyin D. idaresindeki 01 FAR 18 plakalı özel otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil sağ şeride geçerek Süleyman P. yönetimindeki 68 HZ 598 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil şarampole devrilirken, otomobil sürücüsü polis memuru Hüseyin D. araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Acil Afet Durum Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı sürücü, kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı polis memurunun Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinde görev yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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