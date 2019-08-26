Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı
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Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da otomobili ile tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Aksaray'da otomobili ile tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Semih Över (54) yönetimindeki 31 F 6785 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolu 32. kilometrede, Mehmet Eken'in (52) kullandığı 42 M 7275 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki Fatma (45), Mehmet (18), Fazıl (21) ve Berke Över (13) yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:26 Kaynak: AA
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