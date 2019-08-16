Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
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AKSARAY'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:04 Kaynak: DHA
AKSARAY'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir
karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Mert Akın Göktuğ (23) yönetimindeki 07 KBZ 77 plakalı otomobil, Mehmet Çetinkaya
(72) yönetimindeki 68 KT 7598 plakalı traktöre çarpıp, devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile Oktay Göktuğ (56), Alperen Erkek (14), Nehir sena Göktuğ (56) ve Mustafa Ertürk
Erkek (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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