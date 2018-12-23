Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Otomobil ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 3 Yaralı

Aksaray'da Otomobil ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da Otomobil ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray- Adana Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (50) idaresindeki 68 EF 169 plakalı otomobil, organize sanayi kavşağında Nazmi Ç. (37) idaresindeki 33 SV 894 plakalı otobüse yandan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs yol kenarındaki kaldırımlara çarparak yaklaşık 80 metre ileride durabildi. Otobüsün 2 lastiği de kaza sonucu patladı. Otobüste bulunan yolcular kaza nedeniyle büyük panik yaşadı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan K. ile otomobilde bulunan Fadimana K. (52) ve Fatma C. (73) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kaza yerinde müdahalede bulunduğu yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma C.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazada otobüste bulunan 40 yolcu ise tesislere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:41 Kaynak: İHA

Adana, Aksaray, 3. Sayfa
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