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Aksaray'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

51 dakika önce

Aksaray'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı, System.String[]

Aksaray'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Utku Burak B. (34) idaresindeki 78 SR 308 plakalı otomobil, Aksaray istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Osman İ. (50) idaresindeki 68 BH 785 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bir araç bayisi bahçesine girdi. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Neslihan Ekşi B. (35), A.E.B. (2) ve A.K.B. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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