Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı
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Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Utku Burak Bozbulut (34) idaresindeki 78 SR 308 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, Osman İpek'in (50) kullandığı 68 BH 785 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Bozbulut ile eşi Neslihan (35), 2 yaşındaki ikiz çocukları Ali Kaan ve Ahsen Ela Bozbulut yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aksaray, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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