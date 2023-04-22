Aksaray'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Sevinçli Köyü'nde meydana gelen olayda, dedesine ait 68 AAR 510 plakalı otomobili izinsiz alan Y.A. (15), 4 arkadaşıyla beraber köy yolunda seyir halindeyken otomobilin hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Y.A. ile arkadaşları Y.K. (15), İ.K. (14) R.E.T. (16) ve Ö.F.K. (12) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan İ.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.