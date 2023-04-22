Aksaray'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

22.04.2023 00:08
Aksaray'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Sevinçli Köyünde bir genç, dedesine ait otomobili izinsiz kullanarak 4 arkadaşıyla köy yolunda seyir halindeyken otomobilin hakimiyetini kaybetti ve tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve tedavi altına alındılar. İnceleme başlatıldı.

Saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Sevinçli Köyü'nde meydana gelen olayda, dedesine ait 68 AAR 510 plakalı otomobili izinsiz alan Y.A. (15), 4 arkadaşıyla beraber köy yolunda seyir halindeyken otomobilin hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

Aksaray'da dedesinin otomobilini izinsiz alan küçük çocuk, arkadaşlarıyla birlikte kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Y.A. ile arkadaşları Y.K. (15), İ.K. (14) R.E.T. (16) ve Ö.F.K. (12) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da dedesinin otomobilini izinsiz alan küçük çocuk, arkadaşlarıyla birlikte kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan İ.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobil Tarlaya Devrildi, 5 Çocuk Yaralandı Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobil Tarlaya Devrildi, 5 Çocuk Yaralandı Aksaray'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi Aksaray'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Karaoğlan, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:21 McDonald's, ABD'de robotlarla hizmet veren restoran açtı
23:55 Parti binalarına yönelik bir saldırı daha! AK Parti seçim bürosunun önünde silah sesleri
23:21 Taraftar kahrolacak! Galatasaray'ın yıldızından kötü haber
23:11 Saldırı girişimlerinin ardından Kılıçdaroğlu ocak ayındaki konuşmasını paylaştı: Seçim dönemi provokasyonlar bekliyorum
23:07 Aksaray'da dedesinin otomobilini izinsiz alan küçük çocuk, arkadaşlarıyla birlikte kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı
22:53 Yarısı Bizden kampanyasına katılmak isteyen vatandaşa büyük kolaylık: 0,79 faizle kredi verilecek
22:52 Vatandaş nasıl başvuracak, süreç nasıl işleyecek? İşte 5 adımda Yarısı Bizden kampanyası
22:50 Samsun'da silahını temizlemek isteyen adam yanlışlıkla annesini vurdu
22:33 İnce ve Oğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerine sessiz kalamadı
22:20 Anlaşma sağlandı! Alanyaspor, Ersun Yanal'ın yerini tanıdık bir isimle dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2023 02:00:05. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement