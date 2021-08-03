Aksaray'da otomobil koyun sürüsüne çarptı - Son Dakika

Aksaray'da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Engin Topaloğlu (28) yönetimindeki L 618 GJ plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 5. kilometresinde Afganistan uyruklu çoban Mıng Muhammad'un yolun karşısına geçirdiği koyun sürüsüne çarptı.

Muhammad olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Topaloğlu ile otomobildeki Lorenzo Zackery Sylveste (25), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sürüdeki 17 koyun telef oldu.

Öte yandan kazanın hemen ardından bölgeden geçen Seyit Kızıl (53) yönetimindeki 68 LC 571 plakalı kamyonet de yol ortasında kalan L 618 GJ plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.