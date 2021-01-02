Otomobil koyun sürüsüne çarptı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobil koyun sürüsüne çarptı 2 kişi yaralandı

02.01.2021 22:35

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü koyun sürüsüne daldı, 2 kişi yaralandı, 21 koyun telef oldu.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü koyun sürüsüne daldı, 2 kişi yaralandı, 21 koyun telef oldu.

Merkeze bağlı Kargın köyü çıkışında Turan D'nin kullandığı 68 ABU 754 plakalı otomobil, otlak alanından yola giren koyun sürüsüne çarptı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüyle otomobildeki Ramazan U. yaralandı, 21 koyun telef oldu.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri alkollü olduğu tespit edilen sürücü Turan D'ye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmak"tan 4 bin 438 lira ceza uyguladı.

Koyunları telef olan Şerife Keser, gazetecilere, 3 çobanlarının olduğunu her zamanki gibi hayvanlarını otlattıklarını söyledi.

Koyunların yoldan geçtiği sırada çok süratli bir aracın sürüye daldığını belirten Keser, şöyle konuştu:

"Hemen koşarak geldik 21 hayvanımız telef oldu, 10 hayvanımız da yaralı. Koyunlarımızın çoğu öldü. Hayvanlarımızın karnındaki kuzuları dışarı çıkmış. Ne kadar süratliyse hayvanlarımızı 3 kilometre uzağa kadar sürüklemiş. Yavrularımı çok sürüklemiş. Görünce çok ağladım. Eşimin emeklisi de yok, 2 çocuğum için karda, kışta hayvanlarımızın arkasındaydım. Bizim tüm geçim kaynağımız bu hayvanlar. Ben devlet büyüklerimden yardım bekliyorum."

Nariye Keser ise çok üzüldüğünü belirterek "Benim küçükbaş hayvanlarımı yola sermiş. Çocuklarım 30-35 gündür uyku uyumuyorlardı. Hiç uğruna o kadar hayvanım telef oldu." diye konuştu.

Otomobil koyun sürüsüne çarptı 2 kişi yaralandı
Otomobil koyun sürüsüne çarptı 2 kişi yaralandı
Otomobil koyun sürüsüne çarptı 2 kişi yaralandı
Otomobil koyun sürüsüne çarptı 2 kişi yaralandı

Jandarma, Otomobil, Ramazan, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil koyun sürüsüne çarptı 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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