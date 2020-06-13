Aksaray'da otomobil kum yığınına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil kum yığınına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da otomobilin kum yığınına çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin kum yığınına çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Süleman Dokuyucu (45) idaresindeki 68 EE 115 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Sağlık köyü girişinde yol kenarındaki kum yığınına çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan eşi Selvinaz (55), kızı Asya (18) ile torunu Serpil Nisan Dokuyucu (1) yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Süleman Dokuyucu hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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