Üye Girişi
Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

17.12.2021 14:51
Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Aksaray'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Adana karayolunun 12'nci kilometresi Armutlu Köy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametinden Aksaray'a gelen Fadıl Ç. (43) idaresindeki 51 ABJ 018 plakalı BMW marka otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Adem S. (44) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Otomobil, Aksaray, Armutlu, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:47 Bakan'dan çiftçilere müjde: 2,7 milyar liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:45 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz
14:43 Sadece erkeklerin yaptığı kabalıkların sırrı, testosteron seviyelerinde gizli!
14:40 Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi
14:38 TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu
14:34 Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı
14:31 Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu
14:29 Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın
14:26 Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın!
14:02 Einstein'ın teorisi uzayda doğrulandı: Zaman genişlemesi ve 6 madde kanıtlandı
Otomobil içerisinden 100 bin lirayı işte böyle çaldılar! Otomobil içerisinden 100 bin lirayı işte böyle çaldılar!         
14:57
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz         
14:46
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 15:00:11. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement