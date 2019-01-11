Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

33 dakika önce

Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Mohammad Alhasan'ın (69) kullandığı 27 EL 007 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 50. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Alhasan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Abbas Alhasan (17) ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:56 Kaynak: AA

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