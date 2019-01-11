Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi 1 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 1 yaralıAksaray'da ön lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Suriye uyruklu Mohammad Al Hasan (69) hayatını kaybetti, araçta bulunan Abbas Al Hasan (17) ise yaralandı.

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 1 yaralı



Aksaray'da ön lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Suriye uyruklu Mohammad Al Hasan (69) hayatını kaybetti, araçta bulunan Abbas Al Hasan (17) ise yaralandı.



Kaza saat 16.00 sıralarında Aksaray-Ankara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mohammad Al Hasan yönetimindeki 27 EL 007 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Abbas Al Hasan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası sürücü Mohammad Al Hasan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı Abbas Al Hasan ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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