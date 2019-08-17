Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

10 dakika önce

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Tülay Gedik (31) idaresindeki 33 BBN 92 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 70. kilometresi Beşağıl Yaylası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Gedik hayatını kaybetti, eşi Serhat Gedik (33) ile 6 yaşındaki kızı Pınar Gedik yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Aksaray, Eskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:11 Kaynak: AA
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