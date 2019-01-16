Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Aksaray'da yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilirken 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilirken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolunun 25. kilometresi Ağzıkarahan Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden H.H. (34) idaresindeki 38 DG 248 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

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