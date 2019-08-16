Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:11 Kaynak: İHA
'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aksaray'ın Eskil
ilçesi Konya
Karayolu Tol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa U.'nun kullandığı 68 HF 967 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüyü Eskil Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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