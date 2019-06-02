Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

34 dakika önce

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Etem Acar (50) yönetimindeki 06 TA 907 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 39. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Tuğba (40), Emirhan (15) ve Oğuzhan Acar (4) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobildekilerin bayram tatili için yola çıktıkları öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:20 Kaynak: AA
Ankara, Aksaray, Güncel
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