Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
34 dakika önce
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:20 Kaynak: AA
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Etem Acar (50) yönetimindeki 06 TA 907 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara
kara yolunun 39. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Tuğba (40), Emirhan (15) ve Oğuzhan Acar (4) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobildekilerin bayram tatili için yola çıktıkları öğrenildi.
Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti
Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu
Bursa'da ikinci kattan düşen iki buçuk yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak