Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan Biçici (48) idaresindeki 16 LOJ 57 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile araçtaki eşi Sultan (44), çocukları Rüveyda Gül (21) ve Aysima (9) Biçici yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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