Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İbrahim Ak (47) idaresindeki 34 BD 1349 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 18'inci kilometresinde şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Ak ile otomobildeki Selahattin Çelik (46), Servet Seyhan (48), Beytullah Avcı (24) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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