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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

05.08.2021 16:51
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Murat Kılınç (40) idaresindeki 46 U 2262 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 33. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü, eşi Hülya Kılınç (39), çocukları Mehmet Arda (4) ve Alperen (8) ile Rabia Demir (60) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Otomobil, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika


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