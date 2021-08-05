Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada, sürücü, eşi Hülya Kılınç (39), çocukları Mehmet Arda (4) ve Alperen (8) ile Rabia Demir (60) yaralandı.

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