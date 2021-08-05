Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Murat Kılınç (40) idaresindeki 46 U 2262 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 33. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü, eşi Hülya Kılınç (39), çocukları Mehmet Arda (4) ve Alperen (8) ile Rabia Demir (60) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika