KAPADOKYA GEZİSİ DÖNÜŞÜ KAZA, 6 YARALI - Son Dakika

KAPADOKYA GEZİSİ DÖNÜŞÜ KAZA, 6 YARALI

AKSARAY'da, Kapadokya gezisinden dönen sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 4 'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, Kapadokya gezisinden dönen sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 4 'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu 15'incı kilometresinde meydana geldi. Danimarka'dan memleketi Konya'nın Kulu ilçesine gelen Kadriye Akçan (38), Kapadokya gezisi sonrası geri dönmek için yola çıktı. Akçan yönetimindeki 44 FY 533 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Kadriye Akçan ve yanındaki Hatice Sürer (65), İdris Akçan (17), Hasan Kaya (14), Enes Akçan (14) ve Sıraç Akçan (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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