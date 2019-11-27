Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yunus Emre Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OSB istikametine seyreden Seyfullah T. (32) idaresindeki 68 AAY 336 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücüye ayakta tedavi uyguladı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:47:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]