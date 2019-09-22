Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
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Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

27 dakika önce

Aksaray'da otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı, System.String[]

Aksaray'da otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Z.Ö. (56) idaresindeki 68 HE 800 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi girişinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen karayoluna girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ö. (57) ve R.Ö. (73) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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