Otomobil takla attı : 1 ölü 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Otomobil takla attı : 1 ölü 2'si ağır 6 yaralı

25.06.2022 21:24

Otomobil takla attı : 1 ölü 2'si ağır 6 yaralı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı : 1 ölü 2'si ağır 6 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana karayolu Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya'nın Ereğli ilçesine giden Özgür N. idaresindeki 06 TZP 92 plakalı Ford marka otomobil önünde seyreden tırı sollamak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Bektaş N. (71), Gonca N. (32), Burak Kadir N. Yusuf Emre N. ve Ahmet Arif N. yaralanırken, Asiye Nakişçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde Asiye Nakişçi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Bektaş N. ile torunu 4 yaşındaki Ahmet Arif'in durumlarının ağır olduğu belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dede ve torunun hayati tehlikesinin sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı : 1 ölü 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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