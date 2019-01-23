Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Aksaray'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

48 dakika önce

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Aksaray'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selman B. (53) idaresindeki 68 BH 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Konya, Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi Cem Özer, Setinde Kaza Geçirdiği Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü: Onun Zorlamasıyla Ayağımı Kırdım

Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi Gazete Dağıtıcısı, Evi Yanan Afgan Ailenin Hayatını Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:06:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]