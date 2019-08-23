Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

52 dakika önce

Aksaray'da, köylerine sebze toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Aksaray'da, köylerine sebze toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Ümit Süleyman Kestek (39) idaresindeki 68 HC 071 plakalı otomobil, Ihlara yolu Kireçli mevkisinde Orhan Sertkaya (39) kontrolündeki 68 BS 757 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Hafize (37) ve oğlu Mustafa Kestek (5) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı baba Kestek ile kızı Hatice (11) ve oğlu Alper Kestek (9) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sertkaya, emniyet mensuplarınca gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Kestek ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Aksaray, Ihlara, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:32 Kaynak: AA
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