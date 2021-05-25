Aksaray'da otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Aksaray'da otomobil ile motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da otomobil ile motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki otomobil ile motosiklet hırsızlıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüphelilerin F.E. (26), A.G. (19), A.B. (24), C.A.A. (17) ve E.Y. (15) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, kent merkezinde bir eve girmek üzereyken suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, zanlıların ikametlerindeki aramalarda bulunan çalıntı otomobil ve 4 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

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