Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray'da Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

35 dakika önce

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Uzun (80) idaresindeki 68 EK 999 plakalı otomobil, İstiklal mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen amca çocukları Kader (20) ve İrem Su Sert'e (8) çarptı.

Otomobil, daha sonra park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazada, otomobilin çarptığı Kader Sert hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve otomobildeki eşi Pembe Uzun (77) ile İrem Su Sert, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Gülağaç, Aksaray, Güncel
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