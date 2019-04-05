Aksaray'da Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Aksaray'da otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Aksaray
'da otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Aksaray'ın Gülağaç
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan U. (80) idaresindeki 68 EK 999 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen amca çocukları Kader S. (20) ve İrem Su
S'ye (8) çarptı. Otomobil daha sonra park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazanın ardından yayalar Kader S. (20) ve İrem Su S. ve araç sürücüsü ve otomobilde bulunan eşi Pembe U. (77) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaya Kader Sert yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:56 Kaynak: İHA
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