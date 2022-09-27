Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

27.09.2022 21:20
Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin aynı yönde ilerleyen traktöre çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin aynı yönde ilerleyen traktöre çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Salih Türker yönetimindeki 68 KS 808 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 20'nci kilometresinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 FK 012 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Sahire Türker ve hafif yaralanan traktör sürücüsü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Salih ve Sahire Türker'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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