Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Murat D. (28) idaresindeki 50 SA 602 plakalı otomobil, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Alayhan gişelerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karakuş'a (69) çarptı.
Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Karakuş, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Murat D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika