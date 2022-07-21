Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

21.07.2022 22:10
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Hacı Hüseyin Özağır (55) yönetimindeki 06 DBR plakalı otomobil, Aksaray- Adana kara yolunun 32. kilometresinde kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı daha sonra şarampole devrildi.

Kazada sürücü Hacı Hüseyin Özağır ile araçta bulunan Esra Özağır (23), İhsan Özağır (26), Tuğan Özağır (3) ve Fatma Coşar (53) yaralandı.

Kazada yaralılara ilk müdahaleyi, Mersin'den Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve ambulans ekibi yaptı.

Şarampole devrilen araçta bulunan 5 kişiyi aracın camını kararak kurtaran ambulans şoförü Çini, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ambulans şoförü Ömer Çini, Mersin'den hasta sevkinden geldikleri sırada kullandığı ambulansın hemen önünde meydana gelen kazaya müdahalede bulunduklarını ifade ederek, "Önümde araç refüje girdi. Sonra şarampole takla attı. Biz de yaralıları, camları kırarak kurtardık." dedi.

YORUMLAR
500
Takla atan otomobilde sıkışanları yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı Takla atan otomobilde sıkışanları yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı Son dakika gündem: Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi Son dakika gündem: Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi
Kaynak: AA

Tragger, Aksaray, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 22:10:39. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement