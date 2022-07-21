Ambulans şoförü Ömer Çini, Mersin'den hasta sevkinden geldikleri sırada kullandığı ambulansın hemen önünde meydana gelen kazaya müdahalede bulunduklarını ifade ederek, "Önümde araç refüje girdi. Sonra şarampole takla attı. Biz de yaralıları, camları kırarak kurtardık." dedi.

Kazada yaralılara ilk müdahaleyi, Mersin 'den Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve ambulans ekibi yaptı.

Kaynak: AA

Tragger, Aksaray, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.