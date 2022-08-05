Aksaray'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.08.2022 15:26
Aksaray'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gurbetçi İsmail Akkoç (22) idaresindeki 42 AHM 928 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Akkoç ile otomobildeki Erdem İyikasap (21) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan İyikasap, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akkoç'un ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İyikasap ve Akkoç'un Hollanda'da yaşadığı ve tatil için memleketi Aksaray'a geldiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hürriyet, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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