İyikasap ve Akkoç'un Hollanda 'da yaşadığı ve tatil için memleketi Aksaray'a geldiği öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edilen yaralılardan İyikasap, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Hürriyet, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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