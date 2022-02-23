Aksaray'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika
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Aksaray'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi

23.02.2022 11:17
Aksaray'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi

Aksaray'da bir kişinin yakıtı biten otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Aksaray'da bir kişinin yakıtı biten otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Organize Sanayi Bölgesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir otomobilin kaputuna yatan kişi, yakıtı biten aracı ayaklarıyla itti.

Tehlikeli yolculuk, otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

YORUMLAR
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Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika
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