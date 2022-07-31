Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü ile annesinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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