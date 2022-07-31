Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

31.07.2022 19:49
Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin, önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin, önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Aksaray- Konya kara yolunun 65. kilometresinde Hacı Hasan Aykül (42) idaresindeki 68 AT 263 plakalı otomobil, Mustafa K. (53) yönetimindeki 68 AAC 355 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Atiye (42), kızları Gülsüm (10), Navruz (22) ile annesi Navruz Aykül (71) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Atiye Aykül, kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü ile annesinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Hasta ziyareti yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı Hasta ziyareti yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor
Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 19:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement