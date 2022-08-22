Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü

22.08.2022 18:28
Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü

Aksaray'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Abdülhamit Alp (24) idaresindeki 68 AT 125 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi 79. Cadde'de park halindeki 68 BU 393 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Alp ile otomobildeki Beyza Öztürk (24), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Alp'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Alp ile Öztürk'ün cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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