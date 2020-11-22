Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

22.11.2020 23:00

Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10. Bulvarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. Bulvardan Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyreden Ramazan D. idaresindeki 68 AAG 279 plakalı otomobil, tali yoldan önüne çıktığı iddia edilen Mustafa A. yönetimindeki 68 BB 072 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan İbrahim D. ve Ünal A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının uyu olduğu öğrenilirken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de araçların olası risklerine karşı önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

112 Acil, Otomobil, Aksaray, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Trump'tan giderayak bir hamle daha! ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi
Duayen sanatçı Haldun Dormen koronavirüse yakalandı Duayen sanatçı Haldun Dormen koronavirüse yakalandı         
23:00
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın         
21:13
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı         
20:35
Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı         
19:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın         
16:01
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 23:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei