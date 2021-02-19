Aksaray'da otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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Aksaray'da otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, E-90 Karayolu üzeri Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Adana istikametine seyreden Abdullah A. idaresindeki 68 ABC 851 plakalı Mercedes marka tır, Konya istikametinden Aksaray istikametine gelen Ömer Y. yönetimindeki 68 AG 581 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.