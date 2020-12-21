Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

21.12.2020 16:37

- Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Aksaray'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

- Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coğlaki Mahallesinden Kurtuluş Mahallesinde seyreden Hasan Ç. idaresindeki 68 EK 479 plakalı traktör, Bahçeli Mahallesinden çarşı istikametine seyreden Ahmet T. yönetimindeki 68 DZ 811 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Zekiye T. (56), Sevgi K. (36), Arda Yusuf K. ve Emir Efe K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada traktörde bulunan Arif Ç. (43), "Biz traktörle Ervah tarafından geliyorduk. Öbür taksiyi biz hiç görmedik. Önümüze çıkana kadar. Biz kaçmaya çalıştık ama kurtaramadık. Taksi birden geldi. Bizde kırınca yandan değdi" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil, Aksaray, Aratol, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok
Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi         
17:10
Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar         
16:53
Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı         
16:41
Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü         
16:13
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler         
15:15
Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş         
14:31
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 17:45:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei