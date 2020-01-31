Aksaray Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Otomotiv Sektörü İstihdamında Yeni Yaklaşımlar Projesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan değerlendirmede desteklenecek proje olarak seçildi.

Vali Ali Mantı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında 1 milyon 590 bin lira değerindeki eğitim merkezi inşasının Ahiler Kalkınma Ajansı'nın finans edeceğini söyledi.

Aksaray'da bu eğitimleri alacak öğrencilerin sektöre donanımlı bir şekilde hizmet vereceğini belirten Mantı, "Yine otomotiv sektöründe nitelikli ara eleman istihdamın yükseltilmesi açısından da yapılacak eğitim merkezimiz büyük önem taşıyor. İlimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise TR71 bölgesi illerinde Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanan ve bakanlık tarafından desteklenmeye hak kazanan 6 projenin toplam bütçesinin 19 milyon 899 bin lira, toplam destek tutarının da 11 milyon 440 bin lira olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.