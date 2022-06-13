Olay yerine çok sayıda Jandarma , Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen çocuk öldü - Son Dakika

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