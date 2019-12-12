Aksaray'da pancar sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika
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Aksaray'da pancar sorunları masaya yatırıldı

6 saat önce

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere heyetiyle birlikte Aksaray'a gelen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Ziraat Odası Başkanı ve Bor Pankobirlik Aksaray Temsilcisi Emin Koçak'ı ziyaret ederek tarım ve hayvancılık hakkında bilgiler aldı.

Aksaray'da pancar sorunları masaya yatırıldı, System.String[]

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere heyetiyle birlikte Aksaray'a gelen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Ziraat Odası Başkanı ve Bor Pankobirlik Aksaray Temsilcisi Emin Koçak'ı ziyaret ederek tarım ve hayvancılık hakkında bilgiler aldı.


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, genel başkan yardımcıları ve daire başkanları ile birlikte bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Burada ilk olarak Başkan Emin Koçak'ı ziyaret ederek makamda bir araya gelen Alkan, Aksaray'ın tarım ve hayvancılığı hakkında bilgiler aldı.


Aksaray'ın çok önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirten Alkan, "Aksaray, tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi pancar üretiminde de son derecece önemli bir ilimiz. 1 milyon tonun üzerinde pancar üretimi ile Aksarayımız Türkiye 3.'sü olarak yer alıyor. Türkiye için pancar önemli olduğu gibi pancar üreticisi de son derece önemlidir. Kalitenin artması, üretimin artması kapsamında siz değerli ziraat odaları ve üreticilerimizle birlikte her daim istişare halindeyiz" dedi.


"Türkiye genelinde 1 milyon tondan fazla üretimle Türkiye üçüncüsüyüz"


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Emin Koçak ise, Aksaray'ın talep ve sıkıntılarını Alkan'a iletti. Aksaray'ın nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını belirten Başkan Koçak, pancar üretiminde de son derece verimli bir il olduğunu kaydetti. Üreticiler ile birebir görüştüklerini ve her daim üretim ve üreticilerin yanında yer aldıklarını ifade eden Bakan Emin Koçak, son zamanlarda bölgede pancar kapsamında bir fabrikada sıkıntılar olduğunu kaydetti. Başkan Koçak, "Bölgede pancar konusunda sıkıntılarımız var. Özellikle bir fabrikada sıkıntılar var. Pancar üreticilerinin sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan en yetkili makama iletmek istedik. Pancar üretiminde Türkiye genelinde 1 milyon tondan fazla üretimle Türkiye 3.'yüz. Ancak nakliye, küspe, dayatma şeklinde verilen tohum ve gübre konuları başta olmak üzere bir fabrikamızda sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunların giderilmesini, pancar ve pancar üreticisinin refaha kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi. Girdilerin yüksek olduğunu belirten Başkan Emin Koçak, açıklanan pancar taban fiyatının bir nebze de olsa üreticileri memnun ettiğini dile getirerek, "Bu kapsamda taban fiyatlarının açıklanmasında öncülük eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm idarecilerimize sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ise yapılan açıklamaların ardından Başkan Emin Koçak'ın talep ve sıkıntıları birebir not alarak yakından ilgileneceğini vurguladı.


Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın ziyaret ve incelemelerine Genel Müdür Yardımcısı Dr. Abbas Sueri, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selim Yücel, Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi, Daire Başkanı Bekir Tekkol, Daire Başkanı Dr. Erkan İçöz, Daire Başkanı Mehmet Fatih Gönüllü, Daire Başkanı Uğur Karabaltaoğlu katıldı. - AKSARAY

Aksaray, Türkiye, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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