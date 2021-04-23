Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni Aksaray'da pandemi tedbirlerine uygun olarak dar kapsamlı yapıldı.

Tüm yurtta pandemi gölgesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri Aksaray'da da dar kapsamlı olarak gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, sınırlı sayıda öğrenci, öğretmen ve daire müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. - AKSARAY