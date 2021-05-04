Aksaray'da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği - Son Dakika

Aksaray'da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği

04.05.2021 18:06
Aksaray'da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği, System.String[]

Ürettiği ürünlerini günlük satarak geçimini sağlayan üreticilerin ürünleri piyasa fiyatlarından alınarak yerel ve ulusal zincir marketlerde satılacak.

Ürettiği ürünlerini günlük satarak geçimini sağlayan üreticilerin ürünleri piyasa fiyatlarından alınarak yerel ve ulusal zincir marketlerde satılacak.

Aksaray'da pandemi ve tam kapanma tedbirleri kapsamında ürünleri elinde kalan yerel üreticilerin ürünlerini ulusal ve yerel marketler alacak. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında ulusal ve yerel zincir market yöneticileri ile yapılan toplantıda semt pazarlarında ürettiği ürünleri satamadığı için mağdur durumdaki yerel üreticilerin durumu değerlendirildi. Yapılan istişarede kurulacak komisyon marifetiyle baklagiller, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze ile gıda maddesi üretimi yapan üreticilerin ürünleri ulusal ve yerel zincir marketler tarafından piyasa fiyatları ile satın alınarak satılması kararlaştırıldı. Vali Hamza Aydoğdu Valilik Toplantı Salonunda 14 ulusal ve yerel marketin yönetici ve temsilcisinin katıldığı toplantı sonunda açıklamada bulundu.

"Üreticilerimize bu zor günlerde destek verilecek"

Pandemi nedeniyle herkesin sıkıntılı günler yaşadığını belirten Vali Aydoğdu, "1 yıldan beri pandemi devam ediyor. Tedbirlere rağmen istediğimiz düzeyde değiliz. Ama inşallah bu kısıtlama sürecinde hep beraber kurallara uyarak bu sıkıntılarımızı aşacağız. Gelen verilerde gösteriyor ki böyle devam edersek bayramdan sonra daha rahat, güzel günler hepimizi bekliyor" dedi.

Ulusal ve yerel market yöneticileri ile yaptıkları toplantıda Aksaray'da bir ilke imza attıklarını ifade eden Vali Aydoğdu, "Aksaray da gelir seviyesi düşük günlük ürettiği ürünleri pazarlarda satan vatandaşlarımız var. Sebze, süt ve süt ürünleri gıda, ürünleri satıyorlar. Ulusal ve yerel market yöneticileri ile yaptığımız istişarede bir komisyon kuruyoruz. Bu kısıtlamalardan dolayı ellerinde ürünleri kalanlar, komisyona müracaat edecekler. Komisyon bu ürünleri alacak ulusal ve yerel marketlere bunların satışını sağlayacak. Böylece günlük geçinen elinde ürünü olan bütün vatandaşlarımıza, üreticilerimize bu zor günlerde Aksaray'da destek vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan toplantıda böyle bir karar çıkmasının kendisini çok duygulandırdığını ve gururlandırdığını vurgulayan Vali Aydoğdu, "Hayatımın en güzel günlerinden biridir bugün. Bu hayırseverliği bu güzelliği, toplantıya katılan ulusal ve yerel market yöneticileri; biz zevkle yardımcı oluruz, destek oluruz dediler. Bu ürünleri alır, satılmasına katkı sağlarız dediler. Ulusal zincir marketlerin yöneticilerine yerel market yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Aksaray yine bir ilke imza attı" diye konuştu.

Gıda maddesi, bakliyat, süt ve süt ürünleri, meyve sebze ve yeşillik üretimi yapan üreticilerin ürünlerini alacak komisyonda; Tarım Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü, Belediye Zabıta Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Manavlar ve Balıkçılar Odası Başkanı ile yerel ve ulusal marketlerin belirlenecek temsilcileri bulunacak. Komisyon, üreticilerin ürünlerini piyasa fiyatlarından alarak satış yapılmak üzere ilgili yerel veya ulusal zincir markete teslim edilmesini sağlayacak. - AKSARAY

Aksaray'da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği
Aksaray'da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği
Aksaray'da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği

Hamza Aydoğdu, Pandemi, Aksaray, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı         
18:15
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede         
17:39
Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler         
17:31
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
17:11
Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro! Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!         
16:59
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi         
16:43
'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı         
16:27
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi         
15:07
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım         
14:19
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 18:30:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement