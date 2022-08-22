Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü

22.08.2022 18:27
Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü

AKSARAY'da park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdülhamit Alp (24) ile yanında bulunan Beyza Öztürk (24) hayatını kaybetti.

AKSARAY'da park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdülhamit Alp (24) ile yanında bulunan Beyza Öztürk (24) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 4597 Sokak üzerinde meydana geldi. Abdülhamit Alp yönetimindeki 68 AT 125 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halindeki 68 BU 393 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abdülhamit Hamit Alp ile araçta bulunan Beyza Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyup gelen yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Alp ve Öztürk'ün cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna  kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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