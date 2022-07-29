AKSARAY'DA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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AKSARAY'DA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

29.07.2022 15:51

AKSARAY'da polis, drone destekli trafik denetimi yaptı.

AKSARAY'da polis, drone destekli trafik denetimi yaptı. Trafik kuralı ihlali yapan 28 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Aksaray- Ankara, Aksaray- Nevşehir, Aksaray- Adana ve Aksaray- Konya kara yolu kavşaklarında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Kırmızı ışık ihlali yapan 25 sürücüye 427'şer lira, emniyet şeridini ihlal eden 2 sürücüye bin 823 'şer lira ve cep telefonuyla konuşan 1 sürücüye ise 427'şer lira idari para cezası uyguladı.

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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKSARAY'DA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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