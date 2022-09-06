Durdurulan kamyonetten ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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Durdurulan kamyonetten ruhsatsız tabanca çıktı

06.09.2022 22:38
Durdurulan kamyonetten ruhsatsız tabanca çıktı

Aksaray'da polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında durdurulan kamyonette koltuk altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aksaray'da polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında durdurulan kamyonette koltuk altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri Bayram Baba Mahallesi Nevşehir Caddesi'ndeki uygulama noktasına yaklaşan 68 AAC 974 plakalı Volkswagen marka kamyonetin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Araçtan indirilen sürücü Kanber Y.'nin (45) Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, kaba üst aramasında herhangi bir suç unsuru ile karşılaşılmadı. Uygulamada bekçiler tarafından kamyonet içerisinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada yolcu koltuğunun altına yerleştirilmiş bir adet tabanca bulunurken, tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Uygulama çerçevesinde işlem yapılan araç sürücüsü Kanber Y. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, ruhsatsız tabancaya el konuldu. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan kamyonetten ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Durdurulan kamyonetten ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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